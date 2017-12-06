مباحثات فلسطينية بالفاتيكان حول قرار ترامب المرتقب بشأن القدس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- روما-بحث وفد رئاسي فلسطيني اليوم الاربعاء، مع أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، قرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب المرتقب “تغيير الوضع التاريخي والسياسي والقانوني القائم في القدس والاعتراف بها عاصمة لاسرائيل”.

وأكد الطرفان على “خطورة هذه القرارات ونتائجها السلبية على العالم عامة والمنطقة خاصة”، حسبما أفادت الرئاسة الفلسطينية .

وكان “قداسة البابا فرسيس اتصل بالرئيس محمود عباس وتبادلا وجهات النظر في هذا الشأن، وقد وعد قداسته ببذل كل الجهود من اجل الحفاظ على القدس باعتبارها مدينه مقدسة تجمع الجميع”.

وكان الوفد الفلسطيني برئاسة مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الاسلامية الوزير الشيخ محمود الهباش وبعضوية كل من مستشار الرئيس الوزير زياد البندك و محافظ القدس الوزير عدنان الحسيني وسفير دولة فلسطين لدى الفاتيكان السفير عيسى قسيسية والمستشار في السفارة عمار النسناس.

من جهة أخرى، “التقى صباح اليوم قداسة البابا مع الوفد الفلسطيني لحوار الاديان، ووقعوا على مذكرة تفاهم لانشاء مجموعة عمل دائمة للحوار بين المجلس البابوي للحوار ما بين الاديان برئاسة الكاردينال جون توران ومن الجانب الفلسطيني الدكتور محمود الهباش، حيث شدد قداسة البابا خلال اللقاء على اهمية مد جسور الحوار مع مسؤولين دينيين ومفكرين فلسطينيين، لافتاً الى أن الارض المقدسة تمثل للمسيحيين أرض الحوار بين الله والبشرية”.

وفي هذا الاطار “عبر قداسته عن تقديره الكبير لشخص الرئيس محمود عباس و مواقفه المبدئية لدعم العدل والسلام في الارض المقدسة” .

وفي نهاية اللقاءات قدم الوفد للكاردينال توران وسام نجمة بيت لحم من سيادة الرئيس “تقديراً لمواقفه وانجازاته ونضاله من أجل الحوار بين الاديان والسلام العادل”

