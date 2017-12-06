ناتو: قلق تجاه محاولات ايران زعزعة استقرار المنطقة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – عبر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، عن قلق الحلف مما يتم تداوله من معلومات حول قيام إيران بأنشطة من شأنها زعزعة الاستقرار في العراق ومنطقة الشرق الأوسط.

جاء هذا الموقف في مؤتمر صحفي عقده يانس ستولتنبرغ اليوم في ختام اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد في بروكسل، حيث حذر من أن “مثل هذه الأمور تزيد من مشاكل المنطقة”، حسب كلامه.

وأشار المسؤول الأطلسي إلى أن الحلف يقدم مساعدات للقوات العراقية من أجل ضبط الأمن والاستقرار داخل البلاد.

وعن المساعدات التي يقدمها الحلف للعراق، أكد ستولتنبرغ أن الأمر يتمحور حول عدة مجالات منها تدريب وتأهيل كوادر الجيش والأمن لتستطيع بدورها تدريب العسكريين، خاصة في مجالات صيانة الآليات والتعامل مع المتفجرات والطب الميداني.

كما يساعد الحلف السلطات العراقية على بناء هياكل مؤسسات الدفاع والأمن داخل البلاد.

ولكن الحلف لم يتوصل، حسب أمينه العام، حتى الآن إلى أي اتفاق مع العراق حول توسيع مهام التدريب وزيادة المساعدات، لأن الأمر يحتاج، حسب قوله، لمزيد من الوقت والتشاور مع الدول الأعضاء في الحلف والسلطات في بغداد.

ونوه ستولتنبرغ بأهمية العمل الذي يقوم به التحالف الدولي في مساعدة القوات العراقية ضد تنظيم الدولة (داعش).

وكان وزراء خارجية دول الحلف قد ناقشوا على مدى يومين التحضيرات للقمة القادمة المقررة في بروكسل في تموز/يوليو المقبل، ومواضيع تتعلق بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي و محاربة الإرهاب وطرق تأقلم الحلف لمواجهة الأنواع الجديدة من التهديدات.