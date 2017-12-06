رئيس الوطنية الليبية للنفط يناقش مع دبلوماسي فرنسي سبل تعزيز العلاقات مع شركات بلاده

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

طرابلس- استقبل رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله بمقر المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الأربعاء، نائب السفير الفرنسي السيد إياد جابر، حيث تم خلال اللقاء “مناقشة العلاقات النفطية مع الشركات الفرنسية وسبل تعزيزها وتطويرها”.

وذكر بيان صدر عن مؤسسة النفط الوطنية في أعقاب الإجتماع أن “الطرفين تحدثا أوضاع قطاع النفط والغاز في ليبيا والتحديات التي تواجه المؤسسة والشركات التابعة لها، والجهود المبذولة لتحسين الوضع الأمني لتحقيق استقرار الإنتاج وتدفق النفط بكافة الحقول والموانئ النفطية”.

كما تقدم، خلال اللقاء، نائب السفير الفرنسي بتقديم دعوة للمؤسسة الوطنية للنفط للمشاركة في ورشة عمل تنفذها الشركات الفرنسية ستعقد بطرابلس خلال النصف الأول من العام القادم.