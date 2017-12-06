ألفانو: نأمل تأكيد ترامب على رؤية حل الدولتين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال وزير الخارجية الإيطالي، أنجيلينو ألفانو أنه ونظرائه في الدول الاعضاء بالاتحاد الاوروبي يشعرون بـ”القلق البالغ” بشأن إعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل، وهو موقف من المتوقع أن يعلنه الرئيس الامريكي في الساعات القليلة المقبلة.

ونوه ألفانو في حوار مع إحدى قنوات التلفزة الحكومية الايطالية تبثه بأكمله في وقت لاحق مساء الاربعاء، بأنه “لم نشارك في عملية صنع القرار” الامريكي المتعلق بوضع المدينة المقدسة.

وأضاف رئيس الدبلوماسية الايطالية، الذي شارك في اجتماع أمس الثلاثاء في بروكسل بين وزراء الخارجية الاوروبيين ونظيرهم الامريكي ريكس تيلرسون، “لقد قلنا نحن قلقون ولا نريد التراجع عن حل الدولتين”. وأضاف “يحدوني الأمل بأن يؤكد ترامب رؤية حل الدولتين ووضع القدس”.