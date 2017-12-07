عمرو موسى: عملية السلام انتهت بعد قرار ترامب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القاهرة- قال الامين العام الاسبق لجامعة الدول العربية عمرو موسى، إن “الضحية الاولى” لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، “هي عملية السلام” في الشرق الاوسط.

وأضاف موسى في تصريح لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء “عملية السلام انتهت”، وتساءل “اي اتفاق ممكن اي يحدث بعدما خرجت القدس؟ وهي قضية مفاوضات المرحلة الاخيرة لا يمكن ان نتحدث عن عملية السلام بعد هذا، اي اتفاق سيخرج سيكون سئ للغاية”. على حد تعبيره

وقال الامين العام الاسبق لجامعة الدول العربية انه ينتظر “ما سيسفر عنه الاجتماع” الطارئ لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية، السبت المقبل لبحث قرار الرئيس الامريكي. وأضاف السياسي المصري المخضرم “انتظر ان يتخذ وزراء الخارجية اجراءات واضحة وليس بيانات او نداءات”.