أموال أوروبية إضافية للرد على الاحتياجات الإنسانية في اليمن

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الخميس عن تقديم مساعدات إنسانية جديدة بقيمة 25 مليون يورو لدعم المدنيين المحتاجين في اليمن.

ويرفع هذا المبلغ معدل المساعدات الإنسانية الممنوحة لليمن منذ بداية الصراع في 2015 على 196,7 مليون يورو.

وستخصص هذه الأموال لعمليات توزيع الأغذية التي يقوم بها برنامج الأغذية العالمي، لتأمين خدمات النقل الجوي للمواد الإغاثية التي تقدمها الأمم المتحدة، هذا بالإضافة على دعم الجهود الرامية للقضاء على وباء الكوليرا المتفشي في مناطق عديدة من اليمن.

ويتخوف الاتحاد الأوروبي من إمكانية تدهور الوضع الإنساني على خلفية تصاعد حدة الاشتباكات والضربات الجوية والإجراءات التي تقيد وصول المساعدات الإنسانية بسبب إغلاق و تقييد أنشطة الموانئ والمطارات، و”رغم ذلك لا زلنا ملتزمين بدعم الشعب اليمني عبر الوكالات الدولية العاملة على الأرض”، حسب تصريحات مفوض شؤون إدارة الأزمات كريستوس ستيليانيديس.

ومن هنا، يكرر الاتحاد دعوته للأطراف المتحاربة لاحترام القانون الدولي الإنساني و التوصل إلى إتفاق عاجل لوقف الأعمال العدائية والمشاركة في عملية تفاوضية.

ويواجه اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ يحتاج 80% من سكانه للمساعدات الغذائية والطبية العاجلة.

ويذكر أن وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي سيناقشون خلال اجتماعهم الدوري الاثنين القادم آخر التطورات في اليمن، خاصة بعد مقتل الرئيس السابق علي عبد الله صالح.