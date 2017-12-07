مصر: بعثة ايطالية تعثر على بقايا قلعتين اثريتين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القاهرة- علنت وزارة الاثار ان البعثة الأثرية المصرية-الإيطالية التابعة للمجلس الوطني للبحوث الإيطالي (CNR) – معهد الدراسات القديمة بالبحر المتوسط نجحت بالتعاون مع الوزارة في الكشف عن بقايا قلعتين من المرجح أنهما تعودان للعصر المتأخر، وذلك أثناء موسم حفائرها الحالي بمنطقة تل المسخوطة بوادي الطميلات، 15 كم غرب مدينة الإسماعيلية.

ونقلت في بيان عن رئيسة البعثة الايطالية جوزبينا كابريوتي، أن “القلعة الأولى تعد من أضخم القلاع المكتشفة بالمنطقة حتى الآن حيث يبلغ سمك سورها الشمالي نحو 22 م وهو عبارة عن سورين متلاصقين أحدهما بسمك 10 م والآخر بسمك 12 م، ويبلغ ارتفاعهما نحو 7 م، أما سور القلعة الشرقي فيبلغ سمكه نحو 12 م وبعمق 4 م”.

أما عن القلعة الثانية فأضافت أنها “بنيت على أنقاض طبقات من عصر الهكسوس (عصر الإنتقال الثاني) وقد تم تأريخها بعصر الأسرة السادسة والعشرون، ويبلغ سمك سورها الغربي حوالي 8 م والشمالي 7 م، وبارتفاع5م”.

وأشار عضو البعثة الإيطالية العاملة بالموقع محمد عبد المقصود ، إلى أن “الأسوار المكتشفة حديثا مبنية من الطوب اللبن ومدعمة بأبراج دفاعية كما هو المعتاد في تخطيط القلاع العسكرية”، مؤكدا أن هذا الكشف “سوف يسطر تاريخا جديدا يضاف لتاريخ العمارة العسكرية في مصر خاصة وأنها تؤدي إلى المدخل الشرقي لمصر”.

واستطرد قائلا إن “البعثة الإيطالية سوف تقوم بإعداد مشروع لإحياء تاريخ المنطقة وآثارها وترميم أسوار القلاع المكتشفة والتي كانت تحمي مدخل الدلتا، بالإضافة إلى استكمال أعمال الحفائر والتي من المتوقع أن تكشف عن المزيد نظراً لأهمية الموقع وثراه العسكري منذ أقدم العصور وحتى الآن”.