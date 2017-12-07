صحيفة الفاتيكان: ترامب “وحيد” بشأن وضعية القدس وتغاضى عن قضية المستوطنات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأت صحيفة اوسيرفاتوري رومانو لسان حال الفاتيكان أن الرئيس الامريكي دونالد ترامب “وحيد” بالساحة العالمية، فيما يتعلق بقراره الاعتراف بمدينة القدس عاصمة لإسرائيل. ووصفت، في طبعتها مساء الخميس، القرار الامريكي المعلن بـ”الاحادي ولا يأخذ في الاعتبار قرارات الأمم المتحدة” ذات الصلة

ورأت صحيفة الفاتيكان “ان هذه المبادرة تهدد بتقويض سنوات من المفاوضات المعقدة والصعبة وتفتح تساؤلات خطيرة حول الاستقرار المنطقة بأكملها”، منوهة بأن ردود الفعل الدولية التي أعقبت قرار الرئيس الأمريكي بأنها “كادت تكون جميعها سلبية”، على حد وصفها

ونوهت صحيفة الكرسي الرسولي بأن “الرئيس ترامب لم ينفق حتى كلمة بشأن عقدة مركزية وحساسة جدا: المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، التي تعتبرها الأمم المتحدة غير قانونية، وأحد العقبات الرئيسية في المفاوضات مع الفلسطينيين”، مشيرة إلى أن “محللين يعتبرون منذ سنوات أن المستوطنات هي بالتحديد القضية التي تجعل من المستحيل تحقيق حل ملموس للدولتين”.

يذكر أن البابا فرنسيس قد حث في “نداء من القلب”، أعلنه قبل ساعات من خطاب الرئيس الامريكي أمس الاربعاء، على أن “يلتزم الجميع باحترام الوضع القائم في المدينة بما يطابق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة”.