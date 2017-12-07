رئيس وزراء بلجيكا يدين قرار ترامب ويتطرق لمسألة الاعتراف بالدولة الفسطينية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – عبر رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل، عن إدانة بلاده لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة الولايات المتحدة الأمريكية إليها.

وشدد ميشيل في مداخلة له اليوم أمام مجلس النواب الفيدرالي، على ضرورة تقوية دور الدبلوماسية الأوروبية في الشرق الأوسط.

كما تحدث عن نيته إعادة مسألة الاعتراف بالدولة الفلسطينية إلى واجهة النقاش والعمل الدبلوماسيين، وقال “إن الاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية يجب أن يتم في إطار أوروبي”، على حد قوله.

وكان البرلمان البلجيكي على غرار عدة برلمانات أخرى قد أصدر قراراً قبل سنوات يحث الحكومة على الاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية.

إلى ذلك، تحدثت بعض الأوساط الأوروبية المطلعة أن الحديث عن إمكانية الاعتراف بالدولة الفلسطينية بدأ يعود تدريجياً إلى المناقشات في دوائر القرار في الاتحاد.

وكان وزير الخارجية البلجيكي ديديه ريندرز، قد عبر صباح اليوم عن شعوره بالمرارة جراء القرار الأمريكي.