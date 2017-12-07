إيطاليا ترحب بإنتخاب أحد قضاتها عضوا بالجنائية الدولية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعرب وزير الخارجية الايطالي أنجيلينو ألفانو الخميس، عن ارتياحه لانتخاب مواطنه القاضي، روزاريو سالفاتوري إيتالا، قاضيا في المحكمة الجنائية الدولية، التي مقرها لاهاي، للفترة 2018-2027، وذلك بجلسة في نيويورك خلال الدورة السادسة عشرة للجمعية العامة للدول الاطراف في المحكمة.

وقال ألفانو في تصريح صحفي صحفي “هذه النتيجة، في نهاية انتخابات تنافسية جدا، تكافئ الصفات التي لا جدال فيها للمرشح الإيطالي وتؤكد الاعتراف بالتزام تقليدي وقوي من بلدنا في دعم المحكمة الجنائية الدولية”. ونوه بأن انتخاب القاضي الايطالي “سيضمن استمرارية الوجود الايطالى فى المحكمة الجنائية الدولية بدون انقطاع منذ تأسيس المحكمة فى عام 2003”.