مصر: بوتين يبدا زيارة رسمية للقاهرة الاثنين المقبل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القاهرة- اعلنت الرئاسة المصرية الخميس إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سوف يبدأ زيارة رسمية للقاهرة يوم الاثنين المقبل.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئيس الجمهورية بسام راضي أنه “من المقرر أن تشهد الزيارة، والتى تأتى فى إطار حرص مصر وروسيا على تدعيم علاقاتهما التاريخية والاستراتيجية، عقد جلسة مباحثات بين الرئيس (عبد الفتاح السيسي) والرئيس الروسى، لبحث سبل دفع أطر التعاون الثنائى فى المجالات المختلفة، خاصة السياسية والتجارية والاقتصادية وفى مجال الطاقة”.

كما ذكر بأن اللقاء بين السيسي وبوتين سيكون فرصة أيضا لـ”التشاور بشأن عدد من القضايا والملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك”.