الهلال الأحمر الفلسطيني: أكثر من 100 إصابة بمواجهات في الضفة وغزة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

م الله- قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن أكثر من 104 فلسطيني أصيبوا في مواجهات مع القوات الاسرائيلية، إندلعت اليوم الخميس في الضفة الغربية وقطاع غزة، إحتجاجا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إلى المدينة.

وقال الهلال الأحمر إن طواقمه تعاملت مع 104 إصابة في الضفة الغربية وغزة من بينها 4 إصابات بالرصاص الحي و18 إصابة بالرصاص المطاطي و75 إصابة بالاختناق نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع و7 إصابات نتيجة الضرب.

وأشار إلى أن المواجهات اندلعت في نابلس وطولكرم وقلقيلية وجنين في شمالي الضفة الغربية ورام الله والقدس في وسط الضفة وبيت لحم والخليل في جنوبي الضفة.

وذكر الهلال الأحمر إن 9 فلسطينيين أصيبوا في قطاع غزة، بينهم 6 في شرق خانيونس، أحدهم إصابته خطيرة، وإصابة واحدة شرق البريج إضافة إلى إصابتين شرق جباليا.

وبالإضافة إلى ذلك فقد نظم الاف الفلسطينيين اعتصامات في مراكز المدن الفلسطينية احتجاجا على القرار الأمريكي.