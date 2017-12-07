روما تستضيف الاربعاء القادم مؤتمر “إيطاليا – أمريكا اللاتينية”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- يستضيف مقر وزارة الخارجية (قصر فارنيزينا) بالعاصمة روما الاربعاء القادم النسخة الثامنة لمؤتمر “إيطاليا – أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي”، تحت عنوان “الأهداف والمقترحات الرامية إلى النمو معا”، والذي ينظم في إطار الاحتفالات بالذكرى السنوية الخمسين من تأسيس المعهد الإيطالي الأمريكي اللاتيني (IILA).

وفي هذا الصدد، نقلت مذكرة صدرت في روما الخميس عن وزير الخارجية أنجيلينو ألفانو أنه “بعد أربعة عشر عاما من النسخة الأولى، لا تزال مؤتمرات أمريكا اللاتينية – إيطاليا تمثل مركزا للحوار الرئيسي بين إيطاليا والقارة، والتي تربطنا بها مشاعر عميقة من الصداقة والإخاء مبنية على روابط ثقافية وسياسية واقتصادية خاصة”.

وأضاف “خلال هذه السنوات، زادت هذه المؤتمرات، التي تنعقد كل عامين، من حيويتها وأتاحت لنا تعميق وإثراء الحوار القائم بين بلداننا، مما أدى إلى تعاون متكامل لمواجهة التحديات التي يواجهها عالم العولمة اليوم”

ووفق آخر بيانات إقتصادية، فإن أمريكا اللاتينية تحتل المركز الثالث في قائمة نمو الصادرات الايطالية، حيث ارتفعت بنسبة 16.3%، بينما تحتل الصادرات نحو الصين منصب الصدارة بمعدل 25.4%، تليها روسيا 23.1%.