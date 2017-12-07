الشبكة السورية لحقوق الإنسان: 33 مجزرة، 29 منها ارتكبها النظام والروس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن “سورية شهدت خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي ما لا يقل عن 33 مجزرة، منها 29 على يد قوات الحلف السوري – الروسي”.

وفي تقرير للشيكة، المحسوبة على المعارضة للنظام في دمشق، صدر اليوم (الخميس) حول توثيق المجازر المرتكبة من قبل أطراف النزاع في سورية، قالت إنه “على الرغم من إبرام اتفاقٍ لخفض التَّصعيد في الغوطة الشرقية في ريف دمشق بين فصيل جيش الإسلام، أحد فصائل المعارضة المسلحة، والقوات الروسية برعاية مصريَّة في 22 تموز/ يوليو 2017، وتوقيع اتفاق مماثل مع فصيل فيلق الرحمن ينصُّ على انضمامه أيضاً إلى منطقة خفض التَّصعيد في الغوطة الشرقية، إلا أنّ قوات الحلف السوري الروسي بدأت حملة عسكرية شرسة على الغوطة الشرقية منذ 14 تشرين الثاني/ نوفمبر، إلا أن المجازر لم تتوقف في هذه المناطق”.

وسجّل التقرير “تصدُّرَ قوات النظام السوري على بقية الأطراف بـ 48% من حصيلة المجازر في تشرين الثاني/نوفمبر، تلتها القوات الروسية بـ 39%، وقد احتلت محافظة دير الزور المرتبة الأولى من حيث عدد المجازر على يد قوات الحلف السوري الروسي بقرابة 59%، فيما حلّت الغوطة الشرقية ثانياً بقرابة 38%”.

كما سجّل التقرير “ما لا يقل عن 358 مجزرة ارتكبتها الأطراف الرئيسة الفاعلة في سورية منذ مطلع عام 2017″، واستعرضَ حصيلة مجازر تشرين الثاني/نوفمبر 2017، التي بلغت “ما لا يقل عن 33 مجزرة”، وقد اعتمد في توصيف لفظ “مجزرة” على أنه الحدث الذي يُقتل فيه خمسة أشخاص مسالمين دفعة واحدة. ووفق هذا التعريف، ارتكبت قوات النظام السوري في تشرين الثاني “16 مجزرة”، فيما ارتكبت القوات الروسية “13”. كما ارتكبت قوات التحالف الدولي “مجزرة واحدة”، وسجل التقرير “3 مجازر” على يد جهات أخرى.

وبحسب التقرير فإن “قوات النظام السوري ارتكبت 6 مجازر في دير الزور، و10 في ريف دمشق. فيما ارتكبت القوات الروسية 11 مجزرة في دير الزور، و1 مجزرة في كل من ريف دمشق وحلب. وارتكبت قوات التحالف الدولي 1 مجزرة في دير الزور”. فيما ارتكبت جهات أخرى 2 مجزرة في دير الزور و1 مجزرة في دمشق.

وتسبَّبت تلك المجازر ب”مقتل 410 أشخاص، بينهم 135 أطفال، 62 سيدة (أنثى بالغة)، أي أن 49% من الضحايا هم نساء وأطفال”، وهي نسبة مرتفعة، وهذا مؤشر على أن الاستهداف في معظم تلك المجازر كان “بحق السكان المدنيين”.

وأوصى التقرير بإحالة الوضع في سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية، والتوقف عن تعطيل القرارات التي يُفترض بالمجلس اتخاذها بشأن الحكومة السورية، وأشار إلى “ضرورة إدراج الميليشيات التي تحارب إلى جانب الحكومة السورية، والتي ارتكبت مذابح واسعة، كالميليشيات الإيرانية، وحزب الله اللبناني، والألوية الشيعية الأخرى، وجيش الدفاع الوطني، والشبيحة على قائمة الإرهاب الدولية”، وأوصى الضامن الروسي بـ”ضرورة ردع النظام السوري عن إفشال اتفاقيات خفض التصعيد، والبدء بتحقيق اختراق في قضية المعتقلين عبر الكشف عن مصير 76 ألف مختفٍ قسرياً”.