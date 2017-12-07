ايطاليا تعلن دعمها لمسار ترسيخ الديمقراطية في ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت وزارة الخارجية الايطالية في مذكرة صدرت مساء الخميس أنها خصصت مساهمة قدرها 600 ألف يورو لصالح الحوار الوطني الليبي، تحت مظلة الأمم المتحدة.

وفي هذا الصدد، نوه وزير الخارجية أنجيلينو ألفانو بأن هذه المبادرة تأتي بمثابة “شهادة قوية على التزام ودعم إيطاليا لخطة عمل المبعوث الاممي الى ليبيا، غسان سلامة، الذي التقيته مجددا قبل بضعة أيام في روما لمناسبة منتدى حوارات المتوسط، وعلى الثقة في المسار الذي انطلق نحو ترسيخ المؤسسات وتحقيق الاستقرار في البلاد”.

وأشارت الخارجية الى أنه “بالإضافة إلى دعم الحوار الوطني” بوساطة الامم المتحدة، “تقرر تقديم مساهمة بمقدار 275 ألف يورو لصالح مشروع انتخابات الشعب الليبي تهدف إلى دعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات” في ضوء انطلاق همليات تسجيل الناخبين.

وأردفت المذكرة “هذه شهادة جديدة للدعم الكامل لمسار التقدم الديمقراطي في ليبيا، والذي يتماشى وتوجهاتنا التقليدية لدعم الحوار الوطني الليبي”