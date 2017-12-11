السويحلي يجدد دعمه لـ”جهود توحيد الجيش الليبي تحت إشراف السلطة المدنية”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

طرابلس- جدد رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، عبدالرحمن السويحلي “دعمه لجهود توحيد الجيش الليبي تحت إشراف السلطة المدنية العليا ومن خلال إشراك جميع ضباط الجيش غربًا وشرقًا وجنوبًا، وعدم السماح بتوجيه هذه الجهود لصالح أهداف سياسية خاصة أو اختزالها في شخصٍ أو طرفٍ بعينه”.

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية اليوم الإثنين للسويحلي إلى “مقر رئاسة أركان الدفاع الجوي بالجيش الليبي في معسكر اليرموك في العاصمة طرابلس”، حسبما أفاد بهذا الصدد بيان للمجلس الأعلى للدولة.

وأشار البيان إلى أن السويحلي “شدد على الدور المحوري للجيش الليبي، مُثنيًا على جهود وإنجازات ضباط وجنود ركن الدفاع الجوي وكافة أركانات الجيش في ظل ضعف الإمكانيات المتاحة، رافضًا تهميش وتجاهل المؤسسة العسكرية على حساب تقوية أجسام أمنية وعسكرية موازية”، كما أكد “على ضرورة تسخير كافة إمكانيات الدولة لدعم وتفعيل المؤسسة العسكرية وفقًا للمعايير المهنية”.

ونقل البيان تقدير رئيس وضباط ركن الدفاع الجوي لدور المجلس الأعلى للدولة في “دعم جهود توحيد وتفعيل الجيش الليبي، مؤكدين إلتزامهم بصون وحدة وسلامة ليبيا والإنصياع للسلطة المدنية العليا بالدولة”.