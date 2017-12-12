بلجيكا: اكتشافات أثرية استثنائية جنوب البلاد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – عثر علماء الآثار المحليون على بقايا معبدين رومانيين يعودان للفترة ما بين القرنين الأول والثاني الميلاديين، وذلك أثناء عمليات تنقيب في مقاطعة والونيا قرب مدينة نامير، جنوب البلاد.

وتأتي أهمية الاكتشاف من ندرته، إذ أن العلماء الذين ينقبون في الموقع منذ عدة أشهر كانوا يعتقدون أنهم سيعثرون على مساكن قديمة، بينما ” سيساهم هذا الاكتشاف في تغير نظرتنا وفهمنا للموقع الأثري”، حسب كلام دومينيك بوسكيه، أحد المشرفين على عمليات التنقيب.

وأوضح بوسكيه أن العثور على معابد رومانية أمر نادر جداً في جنوب البلاد، ما يعني أن للموقع المكتشف أهمية أكبر مما هو معروف حتى الآن.

ويحتاج علماء الآثار إلى خمسة أشهر إضافية من العمل للكشف عن كامل الموقع ودراسة المكتشفات.