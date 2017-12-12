إيطاليا: مرشح حركة خمس نجوم يبحث مع منظمة الامن والتعاون إمكانية مراقبة الانتخابات القادمة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- التقى مرشح حركة خمس نجوم لرئاسة الوزراء، لويجي دي مايو، ء وفدا لمكتب منظمة الأمن والتعاون في إيطاليا لدراسة إمكانية مراقبة المنظمة للانتخابات البرلمانية ربيع العام القادم.

وحسب مصادر إعلامية محلية، فإن مرشح خمس نجوم المعارض رأى خلال اللقاء جرى أمس الاثنين أن “المشكلة الكبرى هي وجود ناشرين يمتلكون صحفا وقنوات إعلام تؤيد أحزابا بعينها تقوم يوميا بنشر أخبارا مزيفة بحق حركة خمس نجوم”.

ويأتي هذا اللقاء وسط جدل في إيطاليا حول إمكانية تأثير جهات خارجية على الانتخابات البرلمانية القادمة، بعد اتهام جهات روسية بإستغلال وسائط التواصل الاجتماعي فى محاولة لتوجيه أصوات الناخبين الأمريكيين خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية الاخيرة.

وكانت وسائل إعلام إيطالية قد أعادت قبل أيام قلائل نشر مقالا لنائب الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن تحدث فيه عن محاولات مزعومة للتدخل من طرف روسيا في نتائج الاستفتاء الدستوري في 4 كانون الأول/ديسمبر 2016، والذي اسفر عن إستقالة رئيس الوزراء السابق وزعيم الحزب الديمقراطي الحاكم ماتيو رينزي بعد فشله في تمرير اصلاحات دستورية. كما حذر بايدن من “دور محتمل لروسيا في الانتخابات المقبلة لصالح حركة خمس نجوم ورابطة الشمال الايطالية.