اجتماع دولي – إيراني لمعاينة تنفيذ الاتفاق النووي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أعلنت إدارة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي عن عقد اجتماع دوري للجنة المشتركة لمعاينة تنفيذ الاتفاق النووي الإيراني يوم غد 12 الشهر الجاري في فيينا.

وسيشارك في الاجتماع عن الطرف الأوروبي الأمينة العامة لإدارة العلاقات الخارجية هيلغا شميت، وينضم إليها ممثلون عن مجموعة 5+1 ( الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الامن وألمانيا) وإيران.

وأشارت مصادر أوروبية أن الاجتماع يأتي في سياق المعاينة الدورية لتنفيذ الاتفاق الموقع بين إيران والمجموعة الدولية في 2015، حيث “سيتم استعراض تطبيق الاتفاق أي القضايا المتعلقة بالنشاط النووي الإيراني وكل ما يتصل بها”، حسب كلامها.

ويأتي هذا الاجتماع على خلفية شعور دولي بالارتياح، إذ أن التقرير الأخير الذي صدر عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غونتيريش، يؤكد التزام طهران الكامل بالاتفاق.

ومن المنتظر أن يُناقش تقرير غونتيريش في مجلس الأمن الدولي في 18 الشهر الجاري.

هذا ويتمسك الاتحاد الأوروبي بالاتفاق النووي الإيراني، في ظل تحركات أمريكية ترمي لنسفه. وكانت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية فيديريكا موغيريني نوهت في تصريحات سابقة بأنه “بالنسبة لنا يشكل الاتفاق أولوية أمنية استراتيجية”.