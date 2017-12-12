هيئة استشارية أوروبية: جهود غير كافية لحماية الشباب من التطرف

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أطلقت اللجنة الاجتماعية والاقتصادية الأوروبية نداء تحذيرياً لحكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشأن عدم كفاية مبادراتها وإجراءاتها الرامية لردع الشباب عن الوقوع في براثن التطرف العنيف.

وقد أُنشأت اللجنة الاجتماعية والاقتصادية الأوروبية عام 1975، وتضم 350 خبيراً وباحثاً من مختلف الدول الأوروبية، لتكون بمثابة هيئة استشارية تقدم النصح والتوصيات لصانعي القرار في مؤسسات بشأن طيف واسع من القضايا الاقتصادية والمجتمعية.

واعتبرت اللجنة في تقريرها الأخير الصادر بعد الاجتماع الشهري لجمعيتها العامة، أن المبادرات المتعددة المتخذة من قبل مؤسسات الاتحاد الدول الأعضاء لمحاربة ظاهرة التطرف لدى الشباب “لا تزال غير كافية ولا تحقق بما يكفي الهدف المنشود منها”.

وطالبت اللجنة صانعي القرار في المؤسسات والعواصم الأوروبية بالعمل بشكل “أكثر فاعلية” من هيئات ومنظمات المجتمع المدني، خاصة المعنية منها بالشباب، باعتبارها “الشريك الأفضل” الذي يمكنه أن يقدم مساهمات أساسية في مجال محاربة التطرف.

وطالبت اللجنة السلطات المعنية في الدول الأوروبية باستبدال المقاربات الأمنية “القمعية” والتي تؤدي دوراً على المدى القصير، بسياسات تقوم على الاستباق والردع والإرشاد، فـ”يجب أن يتم هذا العمل بشكل منسق وعلى المدى الطويل”، حسب التقرير.

ولكن خبراء اللجنة أبدوا تفهمهم لقيام الدول الأعضاء في الاتحاد بتبني مبادرات أمنية سريعة المفعول بسبب الهجمات الإرهابية التي ضربت أوروبا والتي قام بها شبان أوروبيون وقعوا ضحية النظريات المتطرفة العنيفة.

وفي هذا الإطار، اعتبر كريستيان موس، المسؤول في اللجنة أن أسباب وقوع الشبان في براثن التطرف تعود إلى عدم امتلاكهم لشعور حقيقي بالهوية الأوروبية، وكذلك لإحساسهم بالتهميش الاجتماعي، ما يسهل عملية “غسل الدماغ”، التي يتعرضون لها.

ويضيف موس أن النظريات المتطرفة تقترح على الشباب بدائل مغلوطة ما يجعلهم يخرجون باستنتاجات وأجوبة جاهزة تؤكد أن لديهم عدواً يتعين محاربته، ” ومن هنا أهمية البدائل التي تقدماها المنظمات الشبابية المدنية والهيئات التعليمية والترفيهية”، وفق كلامه.

ويقترح المسؤول في اللجنة الاجتماعية والاقتصادية الأوروبية العمل مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات غير الحكومية بوصفها الطرف الذي يستطيع الوصول بشكل أسهل للشباب وتوعيتهم على حقوقهم وعلى القيم الإنسانية التي يتقاسمها الجميع والمنصوص عنها في الشرعة الأوروبية للحقوق الأساسية.

وتعتبر اللجنة أن حماية الشباب من التطرف يجب أن تكون من مسؤولية الجميع بدءاً بأصحاب القرار ومروراً بكافة الهيئات التعليمية والمنظمات المدنية والسلطات البلدية والجمعيات المعنية بشؤون الشباب ووسائل الإعلام والشركات.

وأثنت اللجنة على عمل المفوضية الأوروبية التي شكلت عام 2015 شبكة التوعية ومحاربة التطرف والتي ضمت العديد من المتخصصين في الشؤون الاجتماعية والأمنية والقانونية، ” يتعين تعزيز عمليات تبادل المعلومات بين الدول الأعضاء بشأن إجراءات محاربة الإرهاب والتطرف”، وفق التقرير.

ولكنها عادت للتأكيد أن هذا العمل لا يزال غير كاف ويعتبر قاصراً عن تحقيق النتائج المطلوبة على المدى الطويل.