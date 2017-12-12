وزارة الصحة الفلسطينية: قتيلان في غزة واصابة خطيرة بالضفة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- قالت وزارة الصحة الفلسطينية ان “فلسطينيين اثنين قتلا اليوم الثلاثاء في قصف اسرائيلي لدراجة نارية شمال بيت لاهيا في قطاع غزة”.

وقال المتحدث بلسان وزارة الصحة الفلسطينية، اشرف القدرة أن “جثماني الفلسطينيين وصلا اشلاء بحيث لم يكن بالامكان التعرف على هويتهما”. ولم يوضح الجيش الاسرائيلي اسباب هذا القصف.

في الغضون، اصيب فلسطيني في شمالي الضفة الغربية بعد اتهامه بمحاولة الطعن. وقالت الشرطة الاسرائيلية انها احبطت عملية طعن قرب مدينة سلفيت في شمالي الضفة.

وبدورها، اكدت وزارة الصحة اصابة الفلسطيني، ووصفت إصابته بأنها خطيرة.