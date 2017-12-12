وزيرة الدفاع الايطالية: استقرار ليبيا موضوع اهتمام دول شمال وجنوب المتوسط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باريس: نوهت وزيرة الدفاع في الحكومة الإيطالية روبيرتا بينوتي، خلال الاجتماع الوزاري لمبادرة (دفاع 5 + 5) في باريس الثلاثاء بأن “استقرار ليبيا هو الموضوع الذي يحظى بإهتمامنا جميعا”. وأردفت “من الواضح للكل أنه بسبب روابط الصداقة التاريخية، فإن ذلك (استقرار ليبيا) يتخذ أهمية مطلقة بالنسبة لإيطاليا، ولكنه في ذات الوقت يتملك أهمية بالغة لمنطقة البحر الأبيض المتوسط بأسرها”.

واضافت، في هذا الاتجاه “انخرطنا بالفعل في بعض أنشطة الدعم الإنساني ورعاية الجرحى في إطار البعثة الأوروبية، وكذلك تدريب خفر السواحل، ولكن أعتقد أننا جميعا نوجه أنظارنا إلى ليبيا لأن استقرارها السياسي هو العنصر الأساسي للمقدرة على بناء الأمن”.

كما ثمنت وزيرة الدفاع الإيطالية على الرئاسة الفرنسية الدورية لمبادرة (دفاع 5 + 5)، وقالت “أشكركم على العمل الممتاز الذي قامت به فرنسا في هذه الفترة من رئاستكم. إنه من دواع سروري أن أتشرف ببدء رئاسة إيطاليا للمبادرة إرتكازا على هذا العمل القوي”.

وتجمع مبادرة (دفاع 5 + 5) خمس دول من جنوب المتوسط ​​(الجزائر، ليبيا، موريتانيا، المغرب وتونس)، وخمس أخرى بشماله (فرنسا وإيطاليا ومالطا والبرتغال واسبانيا).

ولفتت المسؤولة الإيطالية إلى مرور ثلاثة عشر عاما على نشأة (دفاع 5 + 5)، وقالت “إنها مبادرة تنبوئية لأنها بذرة أمن البحر الأبيض المتوسط، وفي الوقت نفسه فإن ضرورة إنشاء علاقات ثقافة وتنمية مشتركة، بين ضفتي المتوسط، تمثل إحدى التحديات الهامة التي نواجهها اليوم بإعتبار أنّ عدو الجميع هو الإرهاب”. وأضافت “لذلك فإن هذه المبادرات هي موضع ترحيب كونه بوسعها، حتى من وجهة النظر هذه، زيادة تبادل المعلومات والخبرات لكي تصبح أقوى أمام هذا العدو المشترك”.