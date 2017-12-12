حماس: هنية يشكر شيخ الازهر على رفضه مقابلة نائب الرئيس الأمريكي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله-غزة- عبّر رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) إسماعيل هنية، عن “تقديره العالي لموقف فضيلة شيخ الأزهر الإمام الأكبر أحمد الطيب وعلماء الأزهر الشريف في رفض قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن القدس”.

وقالت الحركة في بيان أن “هنية شكر، خلال اتصال هاتفي مع الشيخ الطيب اليوم الثلاثاء، موقف فضيلته برفض مقابلة نائب الرئيس الأمريكي احتجاجا على خطوة الإدارة الأمريكية، قائلاً: إن الأزهر وعبر التاريخ عبّر عن نبض الأمة، وأنه الحارس الأمين على ثوابتها وفي مقدمتها القدس وفلسطين”.

كما نسب البيان إلى الشيخ الطيب “التأكيد على موقف الأزهر بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وصموده وحقوقه ومقاومته، مشيراً أنه اجتمع مع هيئة كبار العلماء في الأزهر لدراسة التطورات المتعلقة بمدينة القدس”، معلنا أن “الأزهر سيدعو إلى عقد مؤتمر إسلامي موسع في القاهرة، وسيتم توجيه الدعوات للقيادات الفلسطينية من مختلف التوجهات في الداخل والخارج للمشاركة فيه”.