يونكر يشارك في اجتماع جينتيلوني مع مجموعة فيسغراد بشأن الهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكدت المفوضية الأوروبية أن رئيسها جان كلود يونكر، سيشارك يوم غد في اجتماع لرئيس الوزراء الإيطالي باولو جنتيلوني وزعماء مجموعة فيسغراد (بولندا، هنغاريا، التشيك وسلوفاكيا).

وسيناقش المشاركون في الاجتماع، الذي يتزامن مع اليوم الأول للقمة الأوروبية في بروكسل، مسألة التضامن الأوروبي في مجال الهجرة.

وفي هذا الصدد، أكد المتحدث باسم المفوضية ماغاريتس شيناس، أن مسألة الهجرة لا يمكن أن تُحل إلا بمقاربة أوروبية مشتركة تغطي كافة الأوجه الداخلية والخارجية للمسألة، “يجب التحلي بالمسؤولية والتضامن للتوصل لهذا الهدف” حسب كلامه.

ويهدف الاجتماع، حسب المتحدث، إلى إعادة التركيز على ضرورة أن يتحمل الجميع مسؤولية التوصل إلى اتفاق شامل على سياسة هجرة على المدى الطويل.

وتريد المفوضية أن تساند إيطاليا و تشجع الدول الأربع، التي لا تزال تمتنع عن استقبال لاجئين بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه عام 2015، على إظهار تضامن حقيقي مع الدول التي تتعرض لتدفق غير مسبوق من طالبي اللجوء والمهاجرين.

ويأتي اجتماع الغد على خلفية توتر داخل المؤسسات الأوروبية، بسبب وثيقة أصدرها رئيس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك، يؤكد فيها أن سياسة إعادة التوزيع “غير مجدية وأدت إلى شقاق ما بين الدول”.

وأثارت الوثيقة غضب المفوضية الأوروبية التي تعتبر أن سياسة إعادة التوزيع قد حققت “نجاحاً مقبولاً” ولا يمكن اعتبارها فشلاً تاماً، كما يقول توسك.

وتجري المؤسسات والدول الأوروبية حالياً مناقشات للتوصل إلى تحديث كامل لنظام الهجرة واللجوء بدءاً بإصلاح نظام دبلن وضبط الحدود الخارجية والتضامن ما بين العواصم، بالإضافة إلى ضخ أموال إضافية في الصندوق الائتماني لصالح أفريقيا.