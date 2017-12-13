البرلمان الأوروبي يدعو لتعزيز الثقة المتبادلة بمفاوضات بريكست

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – شدد البرلمانيون الأوروبيون على ضرورة تعزيز الثقة بين الطرفين الأوروبي والبريطاني للوصول إلى اتفاق جيد حول انسحاب منظم لبريطانيا من الاتحاد (بريكست) وترتيب العلاقات المستقبلية معها.

جاء هذا الموقف خلال جلسة نقاش عُقدت في البرلمان اليوم شارك فيها كل من نائب رئيس المفوضية فرانس تيمرمانس، ورئيس الوفد الأوروبي المفاوض، ميشيل بارنييه.

واقر البرلمانيون الاتفاق الذي تم التوصل إليه يوم الجمعة الماضي بين الطرفين الأوروبي – والبريطاني حول قضايا الانفصال الثلاث أي حقوق المواطنين والتسوية المالية والحدود مع إيرلندا، وقالوا إنه “رغم أن التقدم الذي حصل يعتبر كافياً ولكن لا تزال هناك مسائل يتعين حلها”، وفق تعبيرهم.

وطالب النواب الأوروبيون السلطات البريطانية بالإسراع في تنفيذ ما جاء في بنود اتفاق الجمعة الماضي وتحويل التزاماتها إلى نصوص تشريعية ملزمة قانونياً، وهو طلب سبق وعبر عنه بارنييه.

ويرى البرلمانيون أن الاتفاق بين بروكسل ولندن، و الذي زال يعتبر أولياً ومبدئياً، يؤهل الطرفين للمرور إلى مرحلة ثانية يتم فيها مناقشة المرحلة الانتقالية والشراكة المستقبلية بين الطرفين.

وتعتبر موافقة البرلمان الأوروبي على نص اتفاق الجمعة الماضي مهمة، إذ أن الجهاز التشريعي الأوروبي يدعم بذلك موقف الوفد التفاوضي الأوروبي أمام زعماء الدول، الذي سيجتمعون غداً وبعد غد في بروكسل ويملكون وحدهم حق إعطاء الضوء الأخضر للتقدم في المفاوضات مع لندن.

وكان ميشيل بارنييه قد أكد، في مداخلته أن التقدم الكافي في المفاوضات لا يعني تقدماً كاملاً وأن على بريطانيا البحث عن ترجمة عملية لتعهداتها خاصة فيما يتعلق بشكل العلاقة ما بين إيرلندا وإيرلندا الشمالية.

ونوه المفاوض الأوروبي بأن الاتحاد ينتظر من رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي، حلولاً مبتكرة استثنائية بشأن التزامها عدم إقامة حدود عملية فعلية بين طرفي إيرلندا.

وشدد بارنييه على أن اتفاق بريكست سيكون مرفقاً بإعلان سياسي حول شكل العلاقة بين الطرفين، “ولكن هذا لا يعني أننا سنوقع اتفاقاً تجارياً على الفور، فالأمر سيستغرق وقتاً ومن هنا أهمية المرحلة الانتقالية”، على حد تعبيره.