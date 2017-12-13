رابطة الشمال الايطالية ترحب بفرضية إجراء الانتخابات البرلمانية أوائل آذار المقبل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رحب الامين العام لرابطة الشمال الايطالية المعارضة، ماتّيو سالفيني بفرضية إنعقاد الانتخابات البرلمانية المقبلة في الرابع من آذار/مارس 2018

وقال سالفيني، تعلقيا على تقارير صحفية الاربعاء رجحت إجراء الانتخابات في أوائل شهر آذار وإعلان رئيس الجمهورية، جورجيو ماتاريلا حل البرلمان بنهاية العام الحالي، “يناسبنا تماما هذا الموعد. وكلما اقترب موعد الاقتراع كلما كان من الأفضل”.

ولكنه أضاف “أنا أحبذ انعقاد الانتخابات البرلمانية تزامنا مع تلك الإقليمية. وإذا لم نفعل ذلك سيكون مضيعة للمال وضربا من الجنون”.