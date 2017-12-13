جينتيلوني: على أوروبا القيام بدورها بالشرق الاوسط بدلا من التذمر تجاه سياسة ترامب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأى رئيس الوزراء الإيطالي باولو جينتيلوني أنه “بدلا من التذمر من سياسة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الشرق الأوسط، يتعين على أوروبا اغتنام الفرصة للقيام بدورها ” في المنطقة.

وكان جينتيلوني يجيب على سؤال في مقابلة مع صحيفة (فايننشال تايمز) البريطانية بعد اعتراف الرئيس الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل.

واضاف رئيس الحكومة الإيطالية “لكن أوروبا لا ينبغي أن تتذمر من ترامب، فهو رئيس الولايات المتحدة، حليفنا الرئيسي، وأوروبا لديها مسؤولية وإمكانية تاريخية للقيام بدورها” في منطقة الشرق الأوسط.

وفيما يتعلق بالاتفاق النووي مع إيران، اعتبر جينتيلوني أنه “إذا فرض الكونغرس الأمريكي عقوبات على السلطات في طهران، سيتعين على الاتحاد الأوروبي أن المضي قدما”. وقال “يجب ان نواصل دعم الاتفاق النووى وتنفيذه. كما انه يتعين علينا مواصلة الانفتاح الاقتصادي تجاه إيران من اجل حثها على إتخاذ موقف ايجابى وغير عدوانى بشأن سلسلة من القضايا الاقليمية”.