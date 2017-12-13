برلمانيون أوروبيون يفشلون بتمرير قرار يمنع استخدام الفوسفات في تحضير بعض اللحوم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – تستطيع المفوضية الأوروبية منذ الآن إصدار قرار يقضي بالاستمرار في السماح باستخدام خلطات غذائية تحتوي على مادة الفوسفات في اللحوم المعدة لصنع وجبات مثل الكباب أو الشاورما.

ويأتي هذا نتيجة لعجز البرلمان الأوروبي اليوم في الحصول على أغلبية لمنع هذا الأمر، بناء على مشروع تقدمت به لجنة الصحة العامة والسلامة الغذائية والذي لم يحصل خلال جلسة التصويت سوى على تأييد 373 نائباً، مقابل معارضة 272 وامتناع 30 آخرون عن التصويت.

وبالرغم من أن مشروع منع استخدام الفوسفات كان مدعوماً من قبل الاشتراكيين وأنصار البيئة، إلا أنه كان يحظى بمعارضة شديدة من قبل مجموعة الديمقراطيين المسيحيين، “بذلنا كل جهدنا لوقف المنع”، حسب كلامهم.

وتتعارض نظريتان في هذا الشأن، فالمفوضية الأوروبية تقول أن استخدام خلطات تحتوي على الفوسفات في اللحوم المعدة لصناعة الكباب تضمن تماسك اللحوم وبالتالي شواءها بطريقة متجانسة، بينما يقول البرلمانيون أن هذه المواد تشكل خطراً على الصحة العامة وتسبب في أمراض القلب والأوعية الدموية.

وكانت المفوضية ترغب في سد الثغرات القانونية الموجودة في التشريع الأوروبي حول هذه القضية.