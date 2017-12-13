ألفانو: إيطاليا تؤيد حلا عبر حوار صريح بين الحكومة والمعارضة في فنزويلا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أكد وزير الخارجية الايطالي، أنجيلينو ألفانو الأربعاء أن “إيطاليا تؤيد حلا يمر عبر حوار صريح وبناء” بين الحكومة والمعارضة في فنزويلا .

واضاف ألفانو، في كلمته الافتتاحية للمؤتمر الثامن بين إيطاليا-أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بمقر وزارة الخارجية في روما (قصر فارنيزينا) “نأمل أن يكون بوسع الجولة المقبلة من الحوار، التي ستنطلق في 15 كانون الأول/ديسمبر في سانتو دومينغو، إحراز تقدم تجاه نتائج ملموسة وفعالة”، مذكرا بالأوضاع “الصعبة”، التي تواجه 140 ألفا من الايطاليين المقيمين في فنزويلا.

كما نوه رئيس الدبلوماسية الإيطالية بأن “العقوبات الأوروبية ضد كراكاس صممت عن عمد بطريقة يمكن إسقاطها بسهولة وقابلة للتعديل”، وذلك بغية تشجيع “حوار حقيقي لخلق مناخ من الثقة” بين نظام الرئيس نيكولاس مادورو والمعارضة.