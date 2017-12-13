إجتماع وزاري إيطالي-روسي بموسكو لمواجهة التحديات الأمنية العالمية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت السلطات الايطالية أن موسكو استضافت صباح اليوم الاربعاء الاجتماع الثاني لفريق العمل الوزاري الروسي- الايطالي المشترك المعني بـ”التصدي للتحديات العالمية”.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان صدر بالعاصمة روما أن الاجتماع الوزاري الثاني، كان برئاسة وكيل الدولة للشؤون الخارجية، فينتشنزو أمندولا، ونائب وزير خارجية الاتحاد الروسي، أوليغ سيرومولوتوف، وشهد حضور مسؤولين من الجانب الإيطالي عن وزارات الخارجية والداخلية والبنية التحتية والنقل واللجنة الوطنية لمكافحة المافيا والنيابة العامة لمكافحة الإرهاب.

وتضمن جدول الأعمال “تحليل التهديد الإرهاب الإسلامي وظاهرة المقاتلين الأجانب والتطرف والتعاون في مكافحة الجريمة المنظمة، مع الإشارة أيضا إلى الأمن السيبراني”.

وفي هذا الصدد، نوه أميندولا بأن “التعاون لمواجهة التحديات الدولية له تأثير فوري وملموس على سلامة مواطنينا”، ملفتا إلى “الاهمية الكبرى” التي توليها بلاده لـ”العلاقات الثنائية مع الاتحاد الروسى” في هذا المجال

يشار إلى أن روما استضافت في تشرين الأول/أكتوبر 2016 النسخة الأولى لفريق العمل الوزاري الروسي- الايطالي