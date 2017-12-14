نائب رئيس الائتلاف الوطني السوري: نظام الاسد يعرقل المفاوضات تجنبا للانتقال السياسي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأى نائب رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض، عبد الرحمن مصطفى، أن “عرقلة نظام الأسد للمفاوضات هي لمنع قيام أي عملية انتقال سياسي في سورية”، التي “نصت عليها القرارات الدولية وعلى رأسها بيان جنيف١ والقرار 2254”.

ونقل المكتب الإعلامي للإئتلاف عن مصطفى، قوله في تصريحات من جنيف، أن “وفد هيئة التفاوض السورية ناقش سلة الانتقال السياسي اليوم الخميس مع المبعوث الدولي ستافان دي ميستورا”، وتأكيده على أن “تطبيق الانتقال السياسي هو الوسيلة الأنجع لإنهاء أوجاع السوريين ومعاناتهم”.

وجدد نائب رئيس الائتلاف، وهو أحد أعضاء هيئة التفاوض، الاستعداد للدخول في “مفاوضات مباشرة مع نظام الأسد”، التي من شأنها “دفع العملية السياسية إلى الأمام “، مشدداً على أن الوصول إلى تلك المرحلة هي “مسؤولية الأمم المتحدة”.