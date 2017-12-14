بلجيكا: القضاء يسقط الملاحقات عن بوجديمون

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – قررت السلطات القضائية البلجيكية إسقاط كافة الملاحقات القانونية المحلية بحق رئيس إقليم كاتالونيا المُقال، كارلس بوجديمون، وأربعة من وزراءه المطلوبين أمام القضاء الاسباني، بعد اعلانهم استقلال الإقليم من جانب واحد عن اسبانيا قبل أشهر، الأمر الذي رفضته مدريد.

وجاء القرار البلجيكي اليوم على أثر قيام السلطات الاسبانية بداية الشهر الحالي بإلغاء مذكرة التوقيف الأوروبية الصادرة بحق المسؤولين الكاتالونيين السابقين.

وتم الغاء مذكرة التوقيف الأوروبية بعد أن بيّن محامو بوجديمون في بلجيكا مخالفة مضمونها للنظام الأوروبي الخاص بمذكرات التوقيف المعمول به منذ 2002.

وأشارت مصادر قضائية بلجيكية إلى أن القيود المفروضة على بوجديمون ورفاقه ستُرفع بموجب قرار اليوم، وسوف “يتمتعون منذ الآن بحرية التحرك وترك البلاد لو أرادوا ذلك”، حسب كلامها.

ولكن بوجديمون و باقي وزراءه لازالوا يواجهون عقوبة السجن لمدة تصل إلى 30 عاماً في إسبانيا ، وذلك على خلفية اتهامات الحكومة في مدريد لهم بالتمرد والعصيان وسوء استخدام المال العام.

وكان محامو بوجديمون قد نقلوا عنه في وقت سابق نيته العودة إلى بلاده لو فاز حزبه في الانتخابات الإقليمية المقررة في 21 الشهر الجاري.