وزير الداخلية الايطالي وملك الاردن يتفقان على تعزيز التعاون الثنائي ضد الارهاب والجريمة الدولية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- استقبل ملك الاردن عبد الله الثاني، بقصر الحسينية في العاصمة الأردنية الخميس، ضيفه وزير الداخلية الايطالي ماركو مينّيتي، في لقاء استعرض قضايا شملت “مكافحة الإرهاب والجريمة الدولية، بما في ذلك عبر تعزيز التعاون الثنائي” بين روما وعمّان.

واشار بيان صدر عن وزارة الداخلية الايطالية في روما إلى أن الاجتماع بحث أيضا “ديناميات تدفقات الهجرة مع الإشارة بصفة خاصة إلى استقبال اللاجئين وإلى السيناريوهات المرتبطة بعمليات تحقيق الاستقرار في المنطقة وفي وليبيا”، حيث اتفق الجانبان على “الالتزام المشترك بتعزيز عملية تحقيق الاستقرار في ليبيا”.

وذكر البيان أنه “على صعيد تعميق العلاقات بين البلدين، ومن منطلق مكافحة الإرهاب أيضا، شدد العاهل الأردني والوزير مينيتي على ضرورة مواصلة وتعزيز التعاون، أيضا من منطلق الدينميات التي أفرزتها هزيمة تنظيم داعش وما يترتب على ذلك فيما يتعلق بظاهرة المقاتلين الأجانب”.

كما تشاطر الطرفان، وفق البيان الإيطالي، الرؤية بـ”الأهمية الاستراتيجية للعمليات المنوطة بإزالة التطرف، وضرورة تطوير تبادل المعلومات وتحليل ظاهرة التطرف” بين الجانبين.