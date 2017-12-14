رئيس وزراء بلجيكا: من مصلحة أوروبا لعب دور أكثر فاعلية بعملية السلام بالشرق الأوسط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – شدد رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل، على ضرورة الدفع باتجاه دور أوروبي “أكثر فاعلية” في عملية السلام في الشرق الأوسط، وذلك بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وما أثاره من تداعيات.

وقال ميشيل، الذي طلب إدراج موضوع القدس على جدول أعمال القمة، “نرى أنه يجب الاستمرار في إثارة هذا الموضوع للوصول إلى تفاهم بين الدول لحثها على التفاهم على تعزيز دور أوروبا في إحلال السلام وانهاء الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني”.

وترى بلجيكا، وهي أول من نادى بدور أوروبي قوي بعد اعلان ترامب، أن باستطاعة الاتحاد الأوروبي لعب مثل هذا الدور بوصفه الشريك التجاري الأول لإسرائيل والمانح الأهم للسلطة الفلسطينية.

ولكن رئيس الحكومة البلجيكية أكد، في تصريحات لدى وصوله لمقر انعقاد القمة الأوروبية اليوم في بروكسل، على وعيه بأن العديد من الدول الأوروبية لا تقاسمه هذا الرأي.

واعتبر ميشيل أن أي تنشيط للدور الأوروبي في عملية السلام في الشرق الأوسط سيصب في المصلحة الأمنية الخاصة للاتحاد، محذراً من أن الاستمرار في صب الزيت على النار سيؤدي إلى اشتعال وتدهور الأوضاع في عدة أماكن من العالم، على حد وصفه.

وكان ميشيل قد أدان صراحة قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، مكرراً موقف بلاده الثابت من ضرورة حل وضعية القدس خلال مفاوضات الحل النهائي.

أما الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، فقد أكدت أن الموقف الأوروبي لن يتغير بأي حال من الأحوال، مشددة على أن بروكسل تعتبر القدس عاصمة للدولتين على أساس حدود 1967.