سفير إسرائيل لدى الفاتيكان: المفاوضات المباشرة السبيل الوحيد للدفع بعملية السلام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- اعتبر السفير الاسرائيلي لدى الكرسي الرسولي، أورين ديفيد أن “المفاوضات المباشرة” مع الفلسطينيين “تبقى السبيل الوحيد لدفع عملية السلام إلى الأمام ووضع حد للحالة الراهنة” في المنطقة.

واضاف الدبلوماسي الاسرائيلي لدى دولة الفاتيكان، في مقابلة مع شبكة الإذاعات الكاثوليكية التابعة لمجلس الاساقفة الايطاليين، “إسرائيل وجهت نداء إلى الفلسطينيين من أجل الجلوس على طاولة المفاوضات، دون شروط مسبقة. وأردف، في معرض تعليقه على قرار رئيس الولايات المتحدة الامريكية دونالد ترامب، ، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، “نحن بإنتظار الفلسطينيين”.