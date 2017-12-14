مسؤول فاتيكاني: يمكن للقدس أن تصبح رمزاً وطنياً لدولتين وشعبَين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أشار المدبر الرسولي على بطريركية أورشليم للاتين، بيرباتيستا بيتسابالا، إلى أن “لا شيء يحول دون أن تصبح مدينة القدس رمزاً وطنياً لدولتين وشعبَين، يعتبرانها عاصمتَهما”

ورأى خلال مقابلة أجرتها معه محطة تلفزة تابعة لمجلس الأساقفة الإيطاليين، نقل مقتطفات منها الموقع العربي لإذاعة الفاتيكان، أنه “لا يجوز أن تقتصر قضية القدس على مجرد خلاف على الأرض أو سجال سياسي”.

وفي معرض تعليقه على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إعلان القدس عاصمة للدولة الإسرائيلية، قال بيتسابالا “إن القدس هي أيضاً مدينة المسيحيين واليهود والمسلمين، وهي العاصمة الثقافية بالنسبة للعديد من المؤمنين وغير المؤمنين حول العالم، وهي العاصمة الروحية لكثير من الأشخاص، ودعوتُها كونية!”

ونوه المدبر الرسولي بأن موقف الرئيس الأمريكي بشأن القدس، “لا يساهم في دفع عملية التفاوض واللقاء وتقديم التنازلات بل على العكس يؤدي إلى مزيد من التصلّب في المواقف”. كما ذكر أن “التوترات، التي نتجت عن موقف الإدارة الأمريكية أدت إلى إلغاء العديد من رحلات الحج إلى مدينة القدس”.