برلسكوني: لا أفضل بقاء حكومة جينتيلوني وسنفوز بالانتخابات القادمة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعرب رئيس الوزراء الاسبق وزعيم حزب (فورتسا إيتاليا) سيلفيو برلسكوني الخميس عن الثقة بفوز إئتلاف يمين-الوسط في الانتخابات البرلمانية في ربيع العام القادم.

وكان برلسكوني، رجل الاعمال الذي يمتلك إمبراطورية إعلامية ضخمة في بلاده، يوضح تصريحا سابقا أعرب من خلاله أنه لا يمانع بقاء حكومة الحزب الديمقراطي الحالية بقيادة رئيس الوزراء باولو جينتيلوني على سدة السلطة، حال لم تسفر الانتخابات البرلمانية عن أغلبية.

واضاف برلسكوني، الذي لا يزال يترقب قرار المحكمة الأوروبية في ستراسبورغ في طعنه لحظر القضاء الايطالي توليه منصبا عاما وبالتالي يمنعه من الترشح للانتخابات، “لا توجد تفسيرات سياسية لتصريحي السابق. لم أكن أريد قط أن أقول أننا نفضل وضعا سياسيا يبقى بمقتضاه جنتيلوني في منصبه” على رأس الحكومة

وقال “بالنسبة لنا، لدينا يقين من أن يمين-الوسط سيتحصل على الاصوات الكافية لحكم البلاد”.