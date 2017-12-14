البعثة الأممية تقدم دورة تدريبية بمجال حقوق الإنسان للحرس الرئاسي الليبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

طرابلس- أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ” أكمال 17 ضابطاً من كبار ضباط الحرس الرئاسي الليبي اليوم دورة تدريبية حول القانون الدولي لحقوق الإنسان أقامها مكتب حقوق الإنسان التابع للبعثة، استغرقت أسبوعاً واحداً”. وكان من بين المشاركين السبع عشر رؤساء أقسام فضلاً عن مكتب التدريب التابع للحرس الرئاسي.

وقد نظمت البعثة، هذه الدورة التدريبية، حسبما أشارت على موقعها بشبكة الانترنت “بمساعدة خبير دولي، مع المكتب التابع للحرس الرئاسي والمعني بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي”. وشمل منهج الدورة التدريبية مواضيع تتعلق بـ”النظام الإقليمي والدولي لحقوق الإنسان وآليات المساءلة”. كما ركزت الدورة التدريبية أيضاً على “جوانب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي ذات الصلة المباشرة بقوات الأمن ومهامها المحددة، ولا سيما نظرية استخدام الأسلحة النارية لمنع الاستخدام المفرط أو غير المتكافئ للقوة وفقدان الأرواح”.

وذكرت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا أنها تقوم حالياً بتقديم المشورة للحرس الرئاسي بشأن إنشاء آلية داخلية للامتثال والمساءلة.