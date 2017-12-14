السويحلي: آخر ما تحتاجه ليبيا رفع حظر السلاح الآن

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

طرابلس- رأى رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، عبدالرحمن السويحلي “أنّ آخر ما تحتاجه ليبيا الآن هو رفع حظر السلاح الذي سيؤدي إلى تصاعد الصراع بسبب غياب الحكومة القوية الفاعلة”.

وجاء ذلك خلال لقاء للسويحلي مع دبلوماسيين من السويد، الدولة التي تتولى رئاسة لجنة العقوبات على ليبيا التابعة لمجلس الأمن الدولي، هم سفيرها لدى ليبيا، فريديرك فلور، ومبعوث وزارة الخارجية الخاص للشرق الأوسط وشمال افريقيا، بيتر سمنبي.

وذكر بيان للمجلس الاعلى للدولة أن الاجتماع بحث “تطورات الوضع السياسي في البلاد، وملف العقوبات المفروضة من قبل مجلس الأمن على ليبيا”

وتطرق “رئيس المجلس الأعلى للدولة إلى تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة والذي كان واضح المعالم حول انتهاكات حظر السلاح المفروض على ليبيا من قبل بعض الدول الإقليمية الداعمة لأطراف معينة في ليبيا مما أدّى إلى تفاقم الأزمة وتقويض جهود الحوار والسلام”. وفي هذا السياق دعا “مملكة السويد إلى متابعة هذا الملف بصفتها رئيسًا للجنة العقوبات على ليبيا التابعة لمجلس الأمن الدولي”، مؤكدًا أنّ “آخر ما تحتاجه ليبيا الآن هو رفع حظر السلاح الذي سيؤدي إلى تصاعد الصراع بسبب غياب الحكومة القوية الفاعلة التي يدعو المجلس الأعلى للدولة إلى تشكيلها حتى يكون باستطاعتها فرض الأمن على جميع أنحاء البلاد والسيطرة على هذا السلاح واحتكار استخدامه بشكل قانوني من قبل الجيش الليبي والأجهزة الأمنية للدولة فقط”.

كما جدد السويحلي “دعم المجلس الأعلى للدولة لاستمرار العملية السياسية وحرصه على التوصل إلى تسوية شاملة مبنية على التوازن والشراكة الكاملة لتعديل الإتفاق السياسي الليبي وفقًا لخطة عمل الأمم المتحدة حول ليبيا”.

واستنكر رئيس الأعلى للدولة، وفقا للبيان، “الحملة الإعلامية التي تم شنها على ليبيا دوليًا على خلفية مزاعم بيع الرقيق في البلاد التي لم تثبتها التحقيقات حتى الآن”، مؤكدًا أن “ليبيا ضحية للهجرة غير القانونية كونها دولة عبور للمهاجرين”، مُطالبًا “المجتمع الدولي بالتركيز على الدول الأفريقية المُصدرة للهجرة غير القانونية وإيجاد حلول جذرية لمعالجة أزمة المهاجرين في هذه الدول نفسها”.