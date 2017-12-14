زعماء أوروبا يطلقون آلية الدفاع الأوروبي المشترك

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – احتفل زعماء ورؤساء حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بإطلاق آلية الدفاع الأوروبي الهيكلية المشتركة، وذلك على هامش قمتهم المنعقدة اليوم وغداً في بروكسل.

ويشارك في هذه الآلية 25 دولة من أصل الدول ال28 الأعضاء في الاتحاد وتهدف إلى التعاون في مجالات محددة بهدف دعم وترشيد استخدام أموال الأوروبية المخصصة للأعمال العسكرية وأبحاث الدفاع، وكذلك تعزيز مرونة تحرك القوات الأوروبية للمشاركة في عمليات ومهام خارج الحدود الأوروبية.

وفي هذه المناسبة، عبر رئيس الاتحاد دونالد توسك، عن سعادته بهذا الإنجاز الأوروبي المشترك، ” أصبح الحلم حقيقة، وهذا دليل على أن أوروبا تستطيع التقدم عندما تتوفر الإرادة”، وفق كلمة ألقى بها خلال الاحتفال.

وكانت معاهدة لشبونة لعام 2009، قد نصت على إقامة آلية دفاع مشترك أوروبية، ولكن الخلافات التي سادت بين الدول الأعضاء أدت لتأخير الأمر لسنوات عديدة.

ويتمحور التعاون الأوروبي الحالي ضمن الآلية حول 17 مشروعاً تتعلق بالمجالات اللوجستية والاتصالات ومحاربة الهجمات الإلكترونية.

ويتقدم الملف الدفاعي الأوروبي المشترك تحت نظر حلف شمال الأطلسي ( ناتو) الذي يؤكد على ضرورة ألا يكون في الأمر أي منافسة، ” من مصلحة الحلف أن يتوفر لأوروبا دفاع قوي”، حسب كلام الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يانس ستولتنبرغ، الذي حضر جزء من لقاءات زعماء الدول الأوروبية اليوم.

وحرص ستولتنبرغ على التأكيد بأن الحلف يشكل دعامة أساسية من دعائم حفظ الأمن في أوروبا.