جينتيلوني: التحكم في تدفقات المهاجرين يسهِّل النقاش الاوروبي الداخلي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- رأى رئيس الوزراء الايطالي باولو جينتيلوني أن “من شأن تقلّص تدفقات المهاجرين غير النظاميين الذين يصلون إلى الاتحاد الأوروبي تيسير المناقشة بين البلدان الأوروبية بشأن البعد الداخلي للهجرة”، في الوقت الذي لا تزال فيه مجموعة فيسغراد (بولندا والمجر وجمهورية التشيك وسلوفاكيا)، الذين التقاهم في اجتماع منفصل أمس الخميس، تعارض بشدة حصص إعادة التوطين الإلزامية

واضاف جينتيلوني، مع إنطلاق اليوم الثاني للقمة الأوروبية الجمعة في بروكسل “هناك حجر عثرة في النقاش، أي البعد الداخلي للهجرة: قواعد دبلن والحدود الداخلية بين دول الاتحاد الأوروبي”. وأشار إلى أنه “خلال الاجتماع المطول لم نتمكن من تخطي المقاومة التي لا تزال تبديها مجموعة فيسغراد الرافضة، للقرار الذي تم إتخاذه بالفعل في السابق، بشأن حصص إعادة توطين اللاجئين الإلزامية ” على الدول الاعضاء.

وقال رئيس الحكومة الإيطالية “يحدوني الآمل بأن من شأن النجاحات المحرزة في مكافحة الاتجار بالبشر، وبالتالي الحد من التدفقات غير النظامية للمهاجرين أن تجعل مناخ مناقشة القواعد الداخلية أكثر سهولة، لأنه من الواضح أنه إذا لم تكن هناك ضغوط من تدفق خارج السيطرة لمئات الآلاف من المهاجرين غير النظاميين، ربما يكون من الأسهل إقناع أولئك، الذين يفكرون في حل كل شيء بإقامة الجدران، على أننا نحتاج إلى العمل معا، بالتعاون بين بلد وآخر . ولكن للأسف، وبصراحة، لم نتوصل إلى هذه المرحلة إلى الآن”.