مفوض شؤون الهجرة الأوروبي يزور مصر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – يقوم المفوض الأوروبي المكلف شؤون الهجرة واللجوء ديمتريس أفراموبولوس، بزيارة يوم غد السبت لمصر.

ويلتقي المفوض الأوروبي الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يتم خلال اللقاء “بحث التعاون الثنائي المتعدد الأطياف بالإضافة إلى قضايا إقليمية”، وفق نص البيان الصادر عن مكتبه اليوم.

ومن المقرر أن يلتقي أفراموبولوس العديد من المسؤولين وعلى رأسهم وزير الخارجية سامح شكري.

ويولي الاتحاد الأوروبي أهمية خاصة لتعاونه مع مصر، خاصة في مجالات الأمن ومحاربة الإرهاب وقضايا السياسة الإقليمية وعلى رأسها عملية السلام في الشرق الأوسط.