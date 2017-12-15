القمة الأوروبية تؤكد على موقف حل الدولتين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أعاد زعماء ورؤساء حكومات الدول الأوروبية التأكيد على تمسكهم بحل الدولتين كوسيلة وحيدة لتسوية الصراع في الشرق الأوسط.

وأشار الزعماء إلى أن القدس تبقى بالنسبة لهم عاصمة للدولتين، إسرائيل وفلسطين، “هذا الموقف لن يتغير”، حسب فقرة مقتضبة وردت في البيان الختامي للقمة الذي سيصدر في وقت لاحق اليوم.

وكان الزعماء قد تطرقوا إلى موضوع القدس بشكل سريع، مساء يوم أمس خلال اجتماع زعماء الدول، بناء على طلب من رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل.

ويبدو أن زعماء ورؤساء الدول الأوروبية تجاهلوا دعوات المسؤول البلجيكي لتعزيز الدور الأوروبي في عملية السلام في الشرق الأوسط، بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وما أثاره من تداعيات.

وكان ميشيل قد أكد أمس أن دوراً أوروبياً أكثر فاعلية في الشرق الأوسط، سيصب في المصلحة الأمنية المشتركة والمباشرة لأوروبا.

وأقر ميشيل أن باقي أعضاء الاتحاد الأوروبي لا يشاطرونه هذا الرأي.

وفي المقابل، أكدت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد فيديريكا موغيريني، على أن الاتحاد سيستمر في العمل مع أعضاء الرباعية الدولية (الاتحاد الأوروبي، الأمم المتحدة، روسيا، أمريكا)، بالإضافة إلى الأردن ومصر من أجل البحث عن حل للصراع يقوم على أساس الدولتين والقدس عاصمة لهما.

ومن المقرر أن يزور الرئيس الفلسطيني محمود عباس بروكسل، الشهر القادم للقاء موغيريني، والعديد من المسؤولين في مؤسسات الاتحاد الأوروبي.