رئيس البرلمان الأوروبي: لن أترشح في الانتخابات الايطالية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن رئيس البرلمان الأوروبي والقيادي في حزب (فورتسا إيتاليا) المعارض، أنطونيو تاياني عدم رغبته الترشح في الانتخابات التشريعية الايطالية، التي من المتوقع إجرائها في آذار/مارس 2018

وقال تاياني، الذي تداولت وسائل الاعلام المحلية مؤخرا إسمه ضمن المرشحين لرئاسة الحكومة المقبلة في حال نيل إئتلاف يمين-الوسط الأغلبية البرلمانية، “أنا عضو في البرلمان الأوروبي ولن أطلب الترشح في الانتخابات الوطنية”

وأضاف في تصريحات للصحافيين على هامش ندوة بجامعة (تور فيرغاتا) في العاصمة روما، “أنا إنتمي إلى (فورتسا إيتاليا) وعلى قناعة بفوز تحالف يمين-الوسط في الانتخابات. هذا ما أتمناه، ولكن لن أترشح وسأبقى رئيسا للبرلمان الأوروبي”.