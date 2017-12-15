عشرات الإصابات بمواجهات في الأراضي الفلسطينية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن عشرات الفلسطينيين أصيبوا اليوم في مواجهات إندلعت إحتجاجا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وقد شهدت العديد من مداخل المدن الفلسطينية في الضفة الغربية وعلى حدود قطاع غزة مواجهات بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية في ختام مسيرات إنطلقت بعد إنتهاء صلاة الجمعة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن فلسطينيا أصيب بجروح خطيرة بعد إطلاق القوات الإسرائيلية النار عليه في مدخل مدينة البيرة.

ولكن الشرطة الإسرائيلية قالت في بيان إن الفلسطيني طعن شرطيا إسرائيليا وأصابه بجروح طفيفة، قبل إطلاق النار عليه.

ووقعت مواجهات في مدينة القدس ومداخل مدن بيت لحم ونابلس والبيرة والخليل وعدد من القرى في الضفة الغربية و في 5 نقاط على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل.

وتوالت تقارير وزارة الصحة والهلال الأحمر الفلسطيني عن إصابات بالاختناق نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع او الرصاص الحي والمطاطي.

وتشهد الأراضي الفلسطينية منذ أكثر من اسبوع مواجهات عنيفة لبن الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية إحتجاجا على القرار الأمريكي بشأن القدس.