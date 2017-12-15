يونكر يطالب دول الاتحاد بنقاش بناء حول ملف الهجرة وبمساهمات فعالة لحماية الحدود الخارجية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – دعا رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، الدول والمؤسسات للهدوء والاستمرار في النقاش بما يخص مسألة الهجرة “بروح بناءة”.

وكان يونكر يعلق، في مؤتمر صحفي عقده بالاشتراك مع رئيس الاتحاد دونالد توسك، في ختام القمة الأوروبية اليوم في العاصمة البلجيكية، على الجدل القائم بين الدول حول طرق حماية الحدود الخارجية ومفهوم التضامن وإصلاح النظام الأوروبي للهجرة واللجوء.

ودعا يونكر الدول الأوروبية إلى المساهمة بشكل أكثر فاعلية في العمل الجاري على حماية الحدود الخارجية وتنفيذ تعهداتها بهذا الشأن، “بدل إلقاء اللوم على الآخرين”. وقال “ينقصنا 92 موظف جمركي وخبير في اليونان، وحوالي 114 عسكري وجمركي آخرين في بلغاريا”، وفق تعبيره.

واعتبر رئيس المفوضية الأوروبية أن الجدل القائم حالياً بين مختلف الدول يتعلق بوجهات النظر والرؤى المختلفة لمفهوم التضامن ولطرق التعاطي مع مسألة الهجرة واللجوء.

ويعد الاجماع على تجديد العقوبات على روسيا وإعطاء الضوء الأخضر للمرور إلى المرحلة الثانية من مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ( بريكست)، من أهم قرارات القمة الحالية، الأخيرة لهذا العام.

وكان البيان الختامي للقمة قد خصص فقرة قصيرة جداً للتأكيد على تمسك الأوروبيين بحل الدولتين كمخرج للصراع الإسرائيلي- الفلسطيني وعلى قناعتهم بأن القدس تبقى عاصمة لهاتين الدولتين وأنه يتعين تسوية وضعها من خلال مفاوضات الوضع النهائي.