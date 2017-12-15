إيطاليا: اتفاق مع أمازون بدفع مائة مليون يورو لتسوية نزاع ضريبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت السلطات الضريبية في إيطاليا أنها توصلت إلى اتفاق مع عملاق التجزئة والتجارة الإلكترونية على الشبكة العنكبوتية (آمازون) يقضي يدفع الاخيرة 100 مليون يورو إلى وكالة الإيرادات الداخلية الوطنية للضرائب.

ويأتي الاتفاق لتجاوز نزاع محتمل بناء على تحقيقات ضريبية تختص بأنشطة الشركة، بفرعيها المحلي والأوروبي، تقودها شرطة الضرائب بتنسيق مع النيابة العامة في ميلانو، وتتعلق بالفترة ما بين 2011-2015

كما ذكرت وكالة الإيرادات الضريبية أنها “تؤكد الالتزام بمتابعة سياسة الرقابة المالية المختصة بأنشطة الشركات المتعددة الجنسيات على شبكة الإنترنت في إيطاليا “.