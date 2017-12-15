مقتل فلسطيني وإصابة العشرات بمواجهات مع الجيش الإسرائيلي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- قالت وزارة الصحة الفلسطينية أن فلسطينيا قتل وان العشرات اصيبت بجروح في المواجهات التي اندلعت اليوم في الأراضي الفلسطينية، إحتجاجا على قرار الرئيس الأمريكي الإعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وقالت وزارة الصحة أن ياسر سكر (23) عاما من الشجاعية في قطاع غزة قتل برصاص الجيش الإسرائيلي في المواجهات التي اندلعت على حدود قطاع غزة.

واضافت وزارة الصحة إن المستشفيات الفلسطينية تعاملت اليوم مع 111 إصابة في الضفة الغربية وقطاع غزة، بينها إصابتان خطيرتان في رام الله و5 إصابات خطيرة في غزة.

وشهدت مدن القدس وران الله ونابلس والخليل وبيت لحم اليوم مواجهات بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية.