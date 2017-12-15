رئيس وزراء إيطاليا: الهجرة الاقتصادية لن تختفي في السنوات العشرين المقبلة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- نوه رئيس الوزراء الايطالي، باولو جينتيلوني في تصريحات الجمعة بأن ظاهرة الهجرة الاقتصادية تجاه أوروبا لن تختفي في المستقبل القريب، مناشدا الدول الأعضاء في الاتحاد بتبني قوانين مشتركة فيما يختص باللاجئين والمهاجرين الاقتصاديين، على حد سواء.

واضاف جينتيلوني، خلال مؤتمر صحفي في ختام القمة الاوروبية، التي استمرت يومين في بروكسل، “أنا دائما أكرر لزملائنا الأوروبيين أنه لا يكفي أن نقول: يجب إستقبال اللاجئين، أما المهاجرين ينبغي عليهم البقاء في بلدانهم. إذا وجهنا أنظارنا إلى التركيبة السكانية والجغرافية للمهاجرين، سندرك أن تدفقات الهجرة.الاقتصادية نحو أوروبا ستتواصل في السنوات العشرين المقبلة “.

ورأى أنه “يجب على أوروبا تبني قوانين مشتركة بشأن المهاجرين الاقتصاديين. إذا تمكنا من إدارة التدفقات بطريقة منظمة، بوسعنا ترتيب سياسات إستقبال منظمة”. وأضاف موضحا “المسالة تتعلق بتجاوز تدريجي لحالة تدفقات للمهاجرين غير منظمة، يديرها مجرمون ولا يمكن التنبؤ بوتيرتها، بل أيضا خطرة من الناحية الامنية”.