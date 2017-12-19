مراسلون بلا حدود: العام الحالي الأقل مأساوية للعاملين بالحقل الإعلامي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – اعتبرت منظمة (مراسلون بلا حدود) أن عام 2017 كان “الأقل مأساوية” بالنسبة للعاملين في الحقل الإعلامي، منذ أكثر من عقد من الزمن.

ولكن المنظمة أكدت في تقريرها الأحدث الصادر اليوم، أن الوضع لا يزال خطيراً في العديد من المناطق في العالم، حيث قتل 65 صحفياً هذا العام.

ويضم هذا العدد، بالإضافة إلى الصحفيين المهنيين، عدة مستقلين أو متعاونين منع وسائل إعلام وناشطين من أصحاب المدونات.

ويشير التقرير إلى أن سورية تحتل المركز الأول بين البلدان الأكثر خطورة بالنسبة للعمل الإعلامي، حيث قتل فيها هذا العام 12 صحفياً، تليها المكسيك التي شهدت مقتل 11 صحفياً ومراسلاً، ثم أفغانستان بينما تراجع العراق إلى المرتبة الرابعة قبل الفلبين.

وتعزو منظمة (مراسلون بلا حدود) انخفاض عدد القتلى من الصحفيين لعدة عوامل أهمها تنامي الوعي بضرورة حماية العاملين في الحقل الإعلامي والتحرك الذي تقوم به المنظمات غير الحكومية وإدارات وسائل الإعلام لصالحهم، ” ولكن بشكل أساسي لهروب أعداد كبيرة من الصحفيين من بلدانهم التي تشهد صراعات”، كما جاء في التقرير.

وينطبق العامل الأخير على بلدان مثل سورية والعراق واليمن وليبيا.

أما في حالات أخرى مثل المكسيك، فخطورة العمل الصحفي، حسب المنظمة ومقرها باريس، تعود إلى وجود عصابات جريمة منظمة متواطئة مع السلطات المحلية.

وتلاحظ المنظمة ارتفاع عدد الصحفيات النساء اللاتي قتلن هذا العام، إذ بلغ عددهن العشرة بمقابل خمسة العام الماضي، و”جميعهن يعملن في مجال الصحافة الاستقصائية، ومن أهمهن الصحفية المالطية دافني غاليزيا التي قُتلت في بلدها في 16 تشرين الأول/أكتوبر الماضي”، كما جاء في التقرير.

وتتحدث مراسلون بلا حدود أيضاً عن 326 صحفياً مسجوناً، منهم 107 من أصحاب المدونات و17 من المستقلين في مختلف أنحاء العالم.

ورغم أن الأعداد تنخفض تدريجياً بشكل عام، إلا أن بعض الدول مثل الصين، تركيا، سورية، إيران، فيتنام و المغرب لا تزال تحتل رأس قائمة الدول التي تلاحق الصحفيين وتضييق عليهم.